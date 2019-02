Il centro per l’impiego di Troina rimarrà aperto.

Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: “Grazie alle interlocuzioni con il Dipartimento regionale del Lavoro e dopo settimane di incontri, proteste e sollecitazioni, siamo finalmente riusciti a scongiurare la chiusura di un importante servizio non solo per la nostra comunità e per i numerosi dipendenti dell’Oasi Maria Santissima, ma anche e soprattutto per l’intero territorio, che paga la penalizzazione dell’isolamento viario. Un sentito ringraziamento al direttore generale del Dipartimento regionale del Lavoro Francesca Garoffolo e al dirigente provinciale Filippo Camiolo per aver accolto la nostra richiesta”.