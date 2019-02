Il Comune di Nicosia ammesso in graduatoria per il finanziamento di due progetti di oltre 400 mila euro

È stata pubblicata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura la graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti, relativa al bando sottomisura 7.2 del Psr Sicilia 2014–2020.

Il bando della sottomisura 7.2 prevedeva che i Comuni potessero partecipare anche in associazione, proponendo interventi di riqualificazione del patrimonio culturale o di ricostruzione di reti viarie, fognarie e idriche, per un importo complessivo di 500 mila euro ed interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici pubblici, per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro.

I Comuni di Gangi, Nicosia, Sperlinga, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana hanno programmato di aderire al bando della sottomisura 7.2 in forma associata per realizzare il “Progetto Integrato per il sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, costituendo una Associazione temporanea di scopo (Ats) ed hanno individuato il Comune di Gangi quale soggetto capofila. In totale i finanziamenti ottenuti dall’Ats Alte Madonie hanno un importo complessivo di 1.554.923,60 euro.

Il Comune di Nicosia ha partecipato al bando della sottomisura 7.2 con due interventi, uno dei quali è denominato “Restauro del portale dell’ex teatro comunale di Nicosia” per un importo complessivo di 99.761,54 euro. Il secondo è “Progetto di costruzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’alimentazione di edifici pubblici nel Comune di Nicosia” per un importo complessivo di 320.407,04 euro.

I due progetti sono già esecutivi, quello relativo al restauro dell’ex teatro comunale è stato redatto dall’architetto Alessandro Vanadia, mentre l’altro progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale di Nicosia.

L’Ats Alte Madonie ha ottenuto un punteggio molto alto, 84 punti su 100, piazzandosi secondo in graduatoria su 45 progetti complessivamente ammessi a finanziamento.

L’assessore Nando Zappia è soddisfatto per il risultato raggiunto: “Una sinergia tra i Comuni che ha permesso di ottenere un punteggio alto e per Nicosia si tratta di un risultato importante in quanto i due progetti sono stati finanziati. Soprattutto quello relativo alla costruzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’alimentazione degli edifici scolastici, permetterà di far risparmiare al Comune di Nicosia 30 mila euro l’anno. Per questo devo ringraziare il lavoro dell’Ufficio tecnico comunale che ancora una volta attraverso le sue professionalità ha ottenuto un risultato importante per l’intera comunità nicosiana. – conclude l’assessore Zappia – Aver aderito all’Ats Alte Madonie è stata la scelta giusta, attraverso questa sinergia tra Comuni potremmo ottenere nel futuro ulteriori finanziamenti”.