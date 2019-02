Il Comune di Troina aderisce alla campagna “M’illumino di meno”

Il Comune di Troina aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno”, l’iniziativa proposta dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Radio 2 che ha indetto, per l’1 marzo, la quindicesima giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’amministrazione, impegnata nella promozione di azioni volte al tema del risparmio e delle energie alternative, venerdì prossimo spegnerà in segno simbolico l’illuminazione esterna della Torre Capitania di via Conte Ruggero e quella pubblica di piazza Falcone e Borsellino.

Il progetto, che oltre tutti i cittadini coinvolgerà anche le scuole primaria e secondaria della città, prevede anche la realizzazione delle seguenti iniziative, secondo quanto previsto dall’adozione del decalogo della campagna informativa dell’iniziativa, come atto di indirizzo in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva da parte dell’amministrazione: monitoraggio e riduzione dei consumi delle famiglie aderenti al progetto, con creazione di un gruppo di acquisto per la sostituzione degli elettrodomestici e dell’illuminazione delle abitazioni; divulgazione delle buone pratiche di risparmio energetico nelle scuole, con creazione di un laboratorio di autocostruzione di pannelli fotovoltaici; sostituzione di tutti i corpi illuminanti della scuola media “Don Bosco” con lampade a LED e monitoraggio ante e post dei consumi; diagnosi energetica degli centri sportivi comunali.