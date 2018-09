Il Comune di Troina aderisce all’itinerario turistico “Area ‘43”

Siglato ieri al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania il protocollo d’intesa tra il sindaco Fabio Venezia e il presidente della Fondazione OELLE Ornella Laneri, per la costituzione e la gestione di una rete denominata “Area ‘43”, volta alla promozione e valorizzazione culturale e turistica dei luoghi dello sbarco in Sicilia, avvenuto tra il luglio e l’agosto del 1943.

“Il turismo storico-militare in Sicilia – spiega il sindaco Fabio Venezia – , è un segmento che negli ultimi anni mostra notevoli segnali di crescita, che in Normandia è ormai consolidato da decenni. Le vicende legate alla Battaglia di Troina dell’agosto del 1943 e la recente acquisizione degli scatti inediti di Robert Capa, faranno di Troina una delle tappe siciliane più importanti per gli appassionati di storia militare e di fotografica storica. Siamo convinti che il lavoro di rete avviato in questi mesi con la Fondazione OELLE e con altri soggetti istituzionali, presto darà buoni frutti per il rilancio turistico del nostro territorio”.

L’accordo tra il Comune e la Fondazione – che ha tra i propri fini quello di sostenere l’interazione degli attori pubblici del territorio siciliano per dare vita a un percorso di turismo congiunto, legato alla storia e ai momenti della vita civile, che videro protagonista l’Isola in uno dei momenti più drammatici della seconda guerra mondiale – , è stato sottoscritto a margine della presentazione della mostra “Lo sguardo oltre la guerra” del fotografo Phil Stern, curata da Ezio Costanzo, in esposizione al Museo Storico dello sbarco in Sicilia 1943, che espone in anteprima una fotografia inedita di Robert Capa, di proprietà della Fondazione Pintaura di Troina.

“In occasione di questa prestigiosa mostra che rimarrà esposta alla Ciminiere di Catania per alcune settimane – prosegue il primo cittadino – , abbiamo voluto dare in prestito una foto di Capa scattata a Troina, per promuovere il nascente Museo del più grande fotoreporter di guerra di tutti i tempi che sorgerà in città il prossimo anno. Una bella operazione di immagine e di promozione territoriale”.