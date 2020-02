Il corso Moda dell’IIS Alessandro Volta di Nicosia in visita al “Fashion Week” di Milano

Condividi l'articolo su:























Non poteva certo mancare il corso Moda dell’Istituto superiore “Alessandro Volta” di Nicosia alla settimana della moda di Milano, un evento mondiale dell’industria della moda della durata di circa una settimana, che permette agli stilisti ed alle case di moda di presentare le proprie ultime collezioni ed al pubblico di realizzare quali siano le ultime tendenze.

La dirigente scolastica, docenti e studenti di tre classi del P.I.A. sono giunti a Milano martedì 19 febbraio, in giro per il quadrilatero della moda, il celebre quartiere di Milano conosciuto in tutto il mondo come quartiere del lusso in cui si concentrano gioiellerie, boutique e showroom di abbigliamento, design e arredamento. In pieno centro cittadino, il quartiere, conosciuto anche con il nome “Quadrilatero d’oro della moda”, è così chiamato perché è circoscritto da quattro prestigiose vie: via Monte Napoleone, via Manzoni, via della Spiga e corso Venezia.

Tappa obbligatoria per il corso Moda la mostra a Palazzo Morando dal titolo “Stile Milano, storia di eleganza”, Un tuffo nello stile e nell’eleganza milanese attraverso abiti e gioielli dagli anni 50 ai nostri giorni. Tra le visite da segnalare quella al Museo Poldi Pezzoli: un distillato degli abiti più significativi degli ultimi decenni.

Interessante la visita anche ai laboratori alla Scala di Milano, con i costumi di scena (oltre 6.000), laboratori di sartoria, falegnameria, modellazione e scultura, pittura, scenografie.

“La Milano Fashion Week è un evento unico e imperdibile per gli appassionati di moda – affermano le docenti del corso – e, anche quest’anno, ha colorato le vie della città. Le nostre allieve del corso Moda (P.I.A.) hanno scoperto le ultime tendenze e assaporato il glamour delle novità. Torniamo nella nostra Sicilia con tante idee da mettere in campo”.

