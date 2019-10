Il Corteo Storico di Nicosia si è aggiudicato il primo premio alla IX edizione del concorso regionale gruppi storici “Le nobili casate del Regno di Sicilia”

Condividi l'articolo su:























Grande soddisfazione per il gruppo del Corteo storico di Nicosia che da 27 anni sfila in tutta la Sicilia e partecipa alle diverse rievocazioni storiche nell’Isola.

Quest’anno il gruppo nicosiano, guidato dall’instancabile presidente del Mo.I.Ca. Bettina Cascio Gioia, è riuscito ad aggiudicarsi il primo premio alla IX edizione del concorso regionale gruppi storici “Le nobili casate del Regno di Sicilia, curato dal Corteo Storico Feudo Palumba, che ha regalato ai visitatori un tuffo nel passato rievocando abiti lussuosi, figure e scene della storia della Sicilia.

Sono stati in tutto 18 i cortei storici provenienti da tutta la Sicilia che hanno sfilato lungo le vie di Roccapalumba, centro in provincia di Palermo, tra questi il gruppo storico di Nicosia è quello che è stato ritenuto il più bello per gli abiti, che nel corso di oltre 25 anni, sono stati ammirati ed apprezzati in tutta la Sicilia.

Quest’anno a fine settembre la manifestazione “Carlo V visita Nicosia” è giunta alla XXVII edizione ed è il corteo storico più antico di Sicilia. Ogni anno il corteo celebra l’anniversario della visita dell’imperatore Carlo V a Nicosia, avvenuta il 17 ottobre 1535 e quest’anno è stato ospitato il terzo raduno dei Cortei storici di Sicilia. L’evento è stato organizzato dall’Associazione culturale “Corteo Storico Carlo V”, dal Mo.I.Ca. ed ha avuto il patrocinio del Comune di Nicosia.