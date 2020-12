Il gioco del poker attraverso la lente della matematica applicata

Condividi l'articolo su:























Il gioco del poker è basato principalmente su una componente strategica di tipo matematico. Anche chi prova a giocare per semplice diletto, si renderà facilmente conto di quanto l’elemento strategico, matematico e statistico possa inficiare con il risultato finale. Del resto per molti giochi di carte, dal tressette al blackjack, dalla scala 40 al baccarat, l’elemento derivato dall’abilità assume un ruolo funzionale e una valenza fondamentale per il suo svolgimento.

Il poker è un gioco di abilità dove è importante avere criterio seguendo la logica

Possiamo di certo affermare come il gioco del poker sia basato quindi sul calcolo e sulle strategie fondamentali che ne determina lo svolgimento e la vincita, almeno alla lunga.

Nel gioco del poker ci sono infatti le cosiddette pot odds ovvero le quote che ogni mano hanno da offrire ai concorrenti.

ovvero le quote che ogni mano hanno da offrire ai concorrenti. In base alla relazione tra le quantità di denaro e le aspettative di vincita di una mano, si possono effettuare dei precisi calcoli che ci aiutano a conoscere meglio le proporzioni che ci sono dietro il gioco del poker.

Come giocare a poker con l’ausilio della matematica e della scienza statistica

La matematica e la statistica applicata nel gioco del poker possono fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Giocare seguendo un criterio scientifico possono aiutare il giocatore più esperto e navigato a uscire da una situazione complicata, specialmente durante una partita di torneo, dove o si resta in gioco e si può vincere, oppure si rischia di uscire prontamente dal gioco.

Perfino i giocatori più navigati ed esperti necessitano di un processo analitico basato appunto sulle pot odds, le quote della mano del poker per vincere un piatto.

Il calcolo delle probabilità sta alla base del gioco del poker, soprattutto durante i momenti salienti di una partita di torneo.

Le formule per vincere a una partita di poker

Se decidiamo di seguire questo tipo di metodo e di criterio, il gioco del poker si apre verso una dimensione più scientifica, visto che è possibile prevedere l’esito di una mano, in base al punto di partenza.

si apre verso una dimensione più scientifica, visto che è possibile prevedere l’esito di una mano, in base al punto di partenza. Questo criterio è applicabile alla maggior parte delle varianti e delle specialità del gioco del poker. Una volta superato l’ostacolo del piccolo e del grande buio, dove in pratica si gioca senza conoscere le nostre quote, ma scommettendo invece sull’aspettativa della mano, il poker diventa un gioco molto più lineare e matematico.

Texas Hold’Em, 7 card stud o poker classico, diventano delle varianti dello stesso gioco, sotto un punto di vista statistico.

Le regole fondamentali da seguire quando si gioca a un torneo di poker

Tuttavia le carte pur essendo la base del gioco non costituiscono l’unico elemento che determina l’esito di una partita di poker. Ci sono infatti altri aspetti che devono essere presi in esame.

Il limite di puntata e la posta minima messa sul tavolo sono la base di partenza di una partita di poker.

Il giro di puntate che parte sempre da chi è di mano può determinare l’esito finale di una partita di poker.

Si tratta delle cosiddette variabili, che partono comunque dalla base delle pot odds, visto che ogni mano è legata alle sue quote per il punteggio, su quanti giocatori restano in gioco e così via.

Giri di puntata e limiti nel gioco del poker moderno

Il poker attuale si basa sul limite di gioco delle puntate, specialmente quando viene praticato online.

Oggi molte partite partono proprio da una base minima che può essere molto bassa oppure più elevata. In genere i numeri più importanti sono legati invece ai tornei di poker.

L’iscrizione a un torneo di poker online avviene pagando una quota fissa. Il gioco viene svolto poi con le quote che vengono distribuite a tutti i giocatori.

Il mondo del poker professionistico oggi

Durante gli ultimi 20 anni il circuito del poker professionistico si è confrontato e contaminato con il poker online, traendone però al contempo beneficio.

Oggi infatti i tornei di poker digitale sono diventati molto seguiti e apprezzati tra gli appassionati di poker, visto che offrono la possibilità al pubblico di poterli seguire e di iscriversi, partendo dal basso, fino ad arrivare ai vertici mondiali che portano alle celebri WSOP che si svolgono ormai sia negli States che in Europa.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...