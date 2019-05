Il nicosiano Giovanni Venuta parteciperà venerdì 17 maggio alla Corrida su Raiuno

Condividi l'articolo su:























Dalle piazze di Nicosia al debutto televisivo sula rete ammiraglia della Rai, per Giovanni Venuta, attore e cantante nicosiano, venerdì 17 maggio alle 21 si apriranno le porte del mondo spettacolo con la partecipazione alla celebre trasmissione “La Corrida” lo spettacolo di dilettanti allo sbaraglio ideato dall’indimenticabile Corrado e presentato in questa edizione da Carlo Conti.

Giovanni Venuta non è nuovo a queste perfomance, ha partecipato da sempre alle edizioni in piazza della Corrida nicosiana presentata da Pino Casabona ed anche nell’estate scorsa, nella piazza dell’orologio, nel quartiere di Santa Maria Maggiore non è mancata la sua esibizione con una canzone.

Appuntamento quindi il 17 maggio alle 21 sintonizzati su Raiuno per assistere all’esibizione di Giovanni Venuta, che sicuramente ci saprà regalare emozioni e tanta simpatia.