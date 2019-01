Il siciliano Sebastiano Infantino, alunno CIRS, sul palco Hair Ring del Cosmoprof di Bologna

Ogni anno, il Cosmoprof, fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale, ospita la Hair Ring, una manifestazione per giovani acconciatori di tutta Italia, che vengano chiamati a confrontarsi e a dimostrare il loro talento.

Le edizioni passate hanno avuto un grande successo a tal punto che quest’anno la Camera Italiana dell’Acconciatura ha dovuto predisporre una selezione. Sono stati presentati circa 3000 progetti. Alla selezione ha partecipato anche il giovane Sebastiano Infantino, allievo della scuola professionale del C.I.R.S. nella sede formativa di Siracusa, frequentante il terzo anno del corso di Acconciatore.

La selezione è stata durissima, ma il giovane acconciatore Sebastiano, ha ricevuto la conferma e la soddisfazione di essere stato inserito tra i pochi selezionati per la manifestazione. Il grande risultato ottenuto, ha riempito di gioia e orgoglio tutta la sua famiglia, i docenti, tutto lo staff e i compagni della scuola C.I.R.S. di Via Re Ierone II a Siracusa.

Il tema di quest’anno verte sui 500 anni della scomparsa del grande Leonardo Da Vinci, genio di tutti i tempi, inventore e artista.

Servendosi delle competenze acquisite durante questi anni di formazione professionale, il giovane Sebastiano, ha ideato un’acconciatura che ha ottenuto interesse emozionale e che verrà presentata personalmente dal giovane sul palco Hair Ring 2019 del Cosmoprof di Bologna.

Il Direttore Generale del C.I.R.S., dott. Salvatore Lo Bianco, ha commentato il grande risultato raggiunto dall’allievo dichiarando: “esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal nostro giovane acconciatore. Questo successo è in linea con la Mission del C.I.R.S., costruire eccellenze del domani attraverso l’impegno costante della didattica professionale. – Conclude il Direttore Generale – colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff e il corpo docenti del C.I.R.S”.