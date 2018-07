Il sindaco di Enna chiude la strada Monte-Cantina per caduta massi

Il 17 luglio ha causa di una caduta di alcuni massi nella strada panoramica Monte-Cantina, il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha disposto con un’ordinanza la chiusura momentanea della strada.

“Nella giornata di oggi si è registrata una caduta di pietre di modeste dimensioni lungo la strada “Monte – Cantina”. L’assessore ai Lavori Pubblici Dante Ferrari è prontamente intervenuto unitamente al Responsabile del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, Lorenzo Colaleo e alla Polizia Municipale, al fine di verificare lo stato dei luoghi. Ultimata tale ricognizione ho disposto la chiusura, in via cautelativa, della strada in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’intervento dei rocciatori, la cui presenza è stata immediatamente richiesta al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Sulla base dell’esito di tali ulteriori verifiche si deciderà se e quali interventi effettuare e l’eventuale riapertura, anche parziale, della strada “Monte – Cantina”. Ovviamente ci scusiamo per il disagio arrecato alla cittadinanza ma la necessità di garantire la pubblica incolumità ci obbliga ad agire in questo senso, impiegando il minor tempo possibile”.