Il talentuoso cineasta Rosario Brucato vince a New York con The Vanishing Hitchhiker

ARTICOLO PUBBLICATO IL 18 Dicembre 2021

Il cineasta Rosario Brucato vince a New York e in vari festival cinematografici, anche molto noti, degli Stati Uniti d’America con “The Vanishing Hitchhiker”.

Col suo nuovo film, il filmmaker Brucato si è aggiudicato il Remi Award alla 54esima edizione del WorldFest – Houston International Film Festival, in Texas; è stato onorato come Best of Fest alla 40esima edizione del Minneapolis St. Paul International Film Festival, ha vinto al Bare Bones International Film & Music Festival , ha vinto l’Honorable Mention come miglior filmmaker indipendente al Festigious di Los Angeles e a New York come miglior film indipendente al New York Film Awards dove ha ottenuto anche la nomination come Best Picture.

Sempre a New York e a Los Angeles hanno vinto vari premi anche i due attori protagonisti Veronica Brucato e Giuseppe Brucato, affiancati nel cast anche dall’attrice Emanuela De Rossi.

Il cineasta Brucato è stato nominato anche al Fright Night Film Festival (considerato il Sundance dei film horror) a Jeffersontown nel Kentucky; al Dickens Horror Film Festival a Longmont nel Colorado e al Route 66 Film Festival a Springfield nell’Illinois. In Europa è stato nominato a Londra e a Berlino. Le musiche originali del film sono state composte a Los Angeles, la Color Correction e la Color Grading a Saint Paul da Alexis Van Hurkman e la colonna sonora in Friuli Venezia Giulia dal Sound Recordist e Sound Designer Antonio Petris.

The Vanishing Hitchhiker prossimamente sarà distribuito negli U.S.A., in Giappone, nel Regno Unito e in Germania.

