Il vescovo di Nicosia ha nominato il vicario generale

Don Pietro Damiano Scardilli è il nuovo vicario generale della Diocesi di Nicosia.

Lo ha comunicato il vescovo, Salvatore Muratore, durante la celebrazione per il conferimento dell’accolitato ai seminaristi Angelo Fichera e Giuseppe Licciardo.

Il vicario generale ha il compito di aiutare il vescovo nel suo ministero a servizio della diocesi. Il suo ambito di competenza è, per sua natura, generale, abbracciando il governo di tutta la diocesi. In forza del suo ufficio, il vicario generale ha potestà esecutiva ordinaria, pertanto può compiere tutti gli atti amministrativi di competenza del vescovo diocesano, ad eccezione di quelli che lui stesso abbia riservato per sé e che il Codice di Diritto Canonico affida espressamente al vescovo diocesano: per esercitare anche tali atti il vicario necessita di un mandato speciale dello stesso vescovo.

Il vescovo ha inoltre annunciato che il 25 marzo, data in cui ricorre il X anniversario della sua ordinazione episcopale, ordinerà presbiteri i diaconi Vincenzo Mascali e Giuseppe Palazzo.