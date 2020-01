Il vice sindaco di Leonforte Nino Ginardi presiederà la conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile indetta da Anci nazionale

Condividi l'articolo su:























“Esprimo a nome del partito la piena soddisfazione per la designazione del vice sindaco di Leonforte, Nino Ginardi a presiedere insieme al presidente di Anci Giovani Sicilia alla conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile, indetta da Anci nazionale che si terrà a Catania il 27 gennaio 2020, un ruolo che premia l’impegno per le tematiche degli Enti Locali e il loro sviluppo sul versante socio-economico.” Lo rende noto il coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Campione.

“Un nuovo passo per il futuro delle città”. E’ questo il titolo della conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile che si svolgerà il 27 gennaio a Catania (inizio ore 10) presso il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti. L’obiettivo generale della conferenza è quello di porre in primo piano le politiche di mobilità sostenibile, programmatiche e di governance, per le città, fornendo un quadro delle opportunità finanziarie e tecnologiche, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari alla luce dei nuovi scenari e delle trasformazioni territoriali, ma anche delle minacce dei cambiamenti climatici. Nella sessione del mattino si avvierà il confronto tra i vari stakeholders coinvolti sulle politiche per gli enti locali in tema di mobilità, alla presenza del presidente dell’Anci Antonio Decaro e del sottosegretario del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Roberto Morassut. Nel pomeriggio si terrà invece un panel riservata di formazione della durata di quattro ore che affronterà, nello specifico, i temi del rinnovo delle gare del servizio Tpl, con aggiornamenti normativi e aspetti innovativi, dai Piani Urbani del Traffico ai Pums.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati