Imprese in provincia di Enna, terzo posto in Italia con un saldo positivo per il primo trimestre 2019

E’ in controtendenza rispetto al resto d’Italia il saldo tra imprese nate e cessate in provincia di Enna nel primo trimestre 2019.

Secondo i dati forniti da Unioncamere, la provincia di Enna si attesta al terzo posto in Italia dietro le province di Siracusa e Palermo, con un incremento di imprese del 0.17 %. Dall’inizio del 2019 sono nate 253 nuove imprese e ne sono cessate 227.

Lieve incremento nello stesso periodo in Sicilia con 7.895 imprese aperte e 7.873 cessate. Negativo il dato per tutta l’Italia dove si registrano 114.410 nuove imprese a fronte di 136.069 cessate, un saldo negativo di 21.659 imprese pari ad un -0.36%.

Nel 2018 il saldo in Italia fu positivo: 348.492 nuove imprese, 316.877 quelle cessate un saldo positivo di 31.615imprese (+0,52%). Saldo positivo anche in Sicilia: 25.820 le nuove imprese, 22.527 quelle cessate con un saldo positivo di 3.293.

In provincia di Enna nel 2018 sono nate 812 nuove imprese, ne sono cessate 760 con un saldo positivo di 52 (+0,35%), 49ma provincia in Italia, ultima in Sicilia.