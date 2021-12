In crescita i contagi in Sicilia, 1522 nuovi casi di Covid e 11 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 17 Dicembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – In crescita i casi Covid in Sicilia. Secondo i numeri forniti dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.522, in aumento rispetto ai 1.404 delle 24 ore precedenti con 30.762 tamponi processati, facendo calare il tasso di positività al 4,94%. Stabili i decessi a 11, i guariti sono invece 586 mentre il numero degli attualmente positivi si incrementa di 925 segnando un numero totale di 19.118. Leggera crescita dei ricoveri 485 (+25), calo invece delle terapie intensive, 48 (-4) con nessun nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 15.585 persone.

(ITALPRESS).