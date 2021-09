In Sicilia 1155 nuovi casi di Covid e 27 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 1 Settembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Sicilia, regione che si conferma per l’ennesimo giorno prima per numero di nuovi contagiati. Secondo il ministero della Salute, attraverso il consueto bollettino, i nuovi casi sono 1.155 (+64), nonostante il numero inferiore di tamponi processati, 20.959. Dato che fa crescere lievemente il tasso di positività al 5,51%. A crescere sono anche i decessi, 27 (+18), ma su questo dato la Regione Sicilia riporta che tra i decessi già comunicati 4 sono deceduti ieri, 15 il 30 agosto, 6 il 29 agosto e 2 il 28. I guariti oggi sono 1.271, gli attualmente positivi flettono di 143 attestandosi su un numero complessivo di 28.300. Risalgono (+12) i ricoveri nei reparti ordinari (836), lieve decremento delle terapie intensive a 114 (-3) con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 27.350 persone.

(ITALPRESS).