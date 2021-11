In Sicilia 398 nuovi casi di Covid e 7 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 3 Novembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Leggero incremento dei casi di Covid in Sicilia. Dalla lettura dei dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi contagi sono 398, con un incremento di 16 casi a fronte di 33.413 tamponi processati, determinando un tasso di positività pari all’1,19%. Sono 7 i decessi (+4); morti avvenute ieri, lunedì, il 31 e il 29 ottobre. I guariti sono 601, flette il numero degli attualmente positivi di 210 scendendo a 7.401. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari, 305, e così pure per le terapie intensive, con 40 ricoverati e 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.056 persone.

(ITALPRESS).