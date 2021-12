In sicilia aumentano contagi Covid, 1.404 nuovi casi e 12 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 15 Dicembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Un nuovo balzo nei contagi Covid in Sicilia. I dati del Ministero della Salute evidenziano per la regione una crescita di 1.404 casi nelle ultime 24 ore, con un numero inferiore di tamponi effettuati, 31.618 facendo crescere il tasso di positività al 4,44%. I decessi sono 12 (+4), i guariti 779 mentre il numero degli attualmente positivi si ingrossa di 613 raggiungendo il numero totale di 17.519. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è pari a 449 (+23), stabili le terapie intensive a 48 con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 17.022 persone.

(ITALPRESS).