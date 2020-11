In tempo di covid Nicosia celebra il Padre della Misericordia – VIDEO

Condividi l'articolo su:























L’emergenza sanitaria ha cambiato la vita di molti italiani ed anche usanze e feste hanno avuto in questo 2020 un volto nuovo.

Così è stato anche per il terzo venerdì di novembre, in cui si celebra la festa del ringraziamento e si ricorda il celebre miracolo del Padre della Misericordia avvenuto il 20 novembre del 1626 durante una terribile peste che colpì anche Nicosia. In quella occasione l’invocazione del Crocifisso ed una pioggia miracolosa fecero sparire la peste che in quel tempo aveva portato morte e distruzione.

Un parallelismo storico con la situazione attuale e non a caso quest’anno a distanza di 394 anni il terzo venerdì cade proprio il 20 novembre.

Ridotte al minimo tutte le celebrazioni religiose che durate la giornata venivano svolte nel quartiere di Santa Maria Maggiore.

Una messa è stata celebrata dal vescovo della Diocesi di Nicosia, Salvatore Muratore, accolto ai piedi della basilica dal sindaco, il presule accompagnato dal parroco padre George Joseph ha sostato in preghiera ai piedi del crocifisso Padre della Misericordia.

In ricordo della “Festa del Ringraziamento”, che quest’anno non vedrà la presenza e la benedizione dei trattori, la Coldiretti ha voluto comunque partecipare con un cesto con all’interno pane e frutti della terra ed ha omaggiato il Padre della Misericordia con una tovaglia.

Alla presenza dell’amministrazione comunale di Nicosia è stata celebrata dal vescovo una messa solenne. All’interno della basilica è avvenuta la benedizione con la reliquia della croce. Mentre sul sagrato è avvenuta la benedizione agli agricoltori.

Ai piedi della basilica la cui facciata è in fase di restauro, l’artista Maurizio Cannizzo, presidente dei Madonnari di Sicilia, ha realizzato un volto del Cristo Padre della Misericordia, un’opera ben realizzata ed apprezzata in questo particolare terzo venerdì di novembre.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...