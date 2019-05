Inaugurata la prima sede del circolo Lega Salvini Premier di Calascibetta

Condividi l'articolo su:























“Un momento importante e un punto di riferimento per chi crede nel progetto della Lega. La nostra volontà – afferma l’avvocato Laura Marsala, presidente del Circolo, – è quello di portare avanti la politica di Matteo Salvini, in particolare quella di difendere e tutelare da Nord a Sud, senza discriminazione alcuna, l’identità nazionale, i diritti degli italiani e di tutti quegli uomini, donne e bambini che cadono nella rete dell’immigrazione clandestina, incentivati a fare un viaggio senza speranza e senza futuro e che continuano a trovare la morte in mare per mano di scafisti. Proteggere sempre di più, come è stato fatto con l’approvazione del Codice Rosso, la vita personale di tante donne vittime di violenza.

Ringrazio, i giovani componenti del direttivo Francesca Restivo e Fabiano Bellaera, i responsabili provinciali Giuseppe Savoca e Saverio Cuci per aver profuso il massimo impegno verso il radicamento della Lega a Calascibetta, il responsabile regionale degli Enti Locali Fabio Cantarella e l’onorevole Alessandro Pagano che con la loro presenza hanno reso ufficiale il percorso della Lega a Calascibetta e ancora tutti gli amici e i militanti presenti, che con garbo, educazione e professionalità si sono avvicinati al circolo.

L’impegno è di continuare ad aggregare con lo stesso spirito persone che condividono la volontà di sviluppare iniziative locali anche per lo sviluppo dell’economia del territorio”.