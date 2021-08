Incendi. Il consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Enna è vicino alla popolazione, ai colleghi e agli agricoltori che vivono questa emergenza

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 12 Agosto 2021

Il consiglio dell’Ordine in questi giorni di grave emergenza è vicino alla popolazione ennese che sta combattendo con difficoltà i vasti incendi che incessantemente colpiscono diverse zone della provincia.

Il neo presidente Gaetano Savoca dichiara: “Come dottori agronomi e dottori forestali siamo vicini ai colleghi, agli agricoltori e a tutti coloro che vivono quest’emergenza. Vogliamo impegnarci affinché queste situazioni non si verifichino più. Vi è l’urgenza di redigere piani antincendio, effettuare una corretta pianificazione territoriale delle aree boscate a macchia mediterranea e dei pascoli naturali.

Infatti, si devono prevedere e realizzare le giuste opere antincendio, essenziali nella prevenzione e fondamentali durante l’intervento di spegnimento. Si deve incentivare il presidio del territorio e disincentivare l’abbandono delle terre, ricordando agli imprenditori agricoli il ruolo di custodi del territorio, consentendo loro di svolgere serenamente le attività rurali e zootecniche, compreso il pascolamento all’interno dei boschi, incentivati dalle politiche agricole e ambientali e dagli Enti Pubblici ai diversi livelli. Sono interventi che si possono fare con razionalità e sapere scientifico. Per questo motivo, mettiamo a disposizione le nostre competenze e la puntuale conoscenza del territorio per prevenire questi disastri”.

C’è, infatti, una riflessione da fare continua il presidente Savoca: “Come dottori agronomi e dottori forestali siamo abituati a studiare e pianificare prima di intervenire. Ma in questo caso vediamo che lo sforzo di gran lunga maggiore è lasciato all’intervento. Poche cose sono state fatte per prevenire: chi guarda al futuro, invece, deve capire che è necessario lavorare molto sulla prevenzione e meno sull’intervento emergenziale che lascia strascichi per decenni”.

