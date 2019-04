Incontro ad Agira del centro-destra in vista delle elezioni amministrative

Si è svolto recentemente ad Agira un incontro in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo anno. Hanno partecipato i rappresentanti dei partiti del centro-destra, nello specifico Forza Italia, DiventeràBellissima, Udc, Fratelli D’ Italia e Popolari-autonomisti.

Durante l’incontro si sono gettate le basi programmatiche per l’individuazione di una coalizione in alternativa all’attuale amministrazione del sindaco Greco.

Numerosi i temi trattati che hanno evidenziato alcune carenze e il rischio che Agira possa essere isolata ormai politicamente da tutte le forze di governo con una grave ripercussione locale.

I componenti hanno evidenziato l’impegno profuso in sede politica per non consentire la realizzazione della discarica di rifiuti pericolosi ad Agira e la sensibilità e il fattivo impegno manifestato dal comitato civico cittadino.

Sul versante amministrativo si è invece discusso di come alcune opere pubbliche sono state realizzate grazie alla rinegoziazione del mutuo occorrente per la realizzazione parziale della Zona Artigianale di contrada Caramitia e grazie al contributo erogato dal “Sicilia Outlet Village” a seguito del pagamento all’ente degli oneri di urbanizzazione.

I partecipanti hanno evidenziato come non si sono sfruttati ingenti finanziamenti pubblici in questi ultimi anni, le problematiche delle politiche sociali e della disabilità, il continuo e “galoppante” contenzioso legale che sta interessando l’Ente, l’aumento dei costi della politica e delle imposte, la mancanza di un’area per le attività artigianali.

Sotto l’aspetto elettorale tutti sono stati concordi nell’ampliare il più possibile la coalizione ad esponenti della società civile, delle professioni e coinvolgendo soprattutto i giovani.

“Saremo alternativi all’amministrazione Greco – ha detto il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione – con un progetto politico aperto e inclusivo che metta al centro l’impegno e la competenza e che dia un futuro ad Agira, un centro ricco di storia, arte e cultura oggi purtroppo in forte declino.“