Intercultura – il centro locale di Enna e’ orgoglioso di presentare i programmi all’estero per l’anno 2019 – VIDEO

Negli ultimi anni frequentare un anno scolastico all’estero (o anche un periodo più breve) durante le scuole superiori è diventata una pratica diffusa: nel 2016 erano 7.400 gli studenti stimati all’estero per almeno per 3 mesi (fonte:wwwscuoleinternazionali.org), con un incremento del +111% in 7 anni. I motivi? Diventare cittadini del mondo, costruire un pacchetto di conoscenze e competenze da spendere in un mercato del lavoro sempre più globalizzato, innalzare le proprie soft skill di tipo relazionale, comunicativo e organizzativo. Sono queste le esigenze sempre più pressanti degli studenti di oggi, a cui Intercultura offre una risposta concreta, attraverso i suoi programmi scolastici all’estero in 65 Paesi di tutto il mondo.

Come si partecipa a queste esperienze? I volontari di Intercultura del centro locale di Enna hanno organizzato un incontro informativo aperto a tutti gli studenti e le famiglie interessate: l’appuntamento è per le ore 16.30 del 31 ottobre presso il liceo linguistico A. Lincoln di Enna di via S.Mazza, dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili: le destinazioni disponibili, come fare a richiedere una borse di studio, l’ospitalità in famiglia, la scuola all’estero e il coordinamento con i docenti in Italia. Iscrizioni entro il 10 novembre 2018. Protagonisti dell’incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero: Alessandra dalla Costa Rica, Chiara dalla Danimarca, Federica dagli Stati Uniti e Gaia dalle Honduras. Attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Ma ecco il video di Lorenzo La Giusa che ci racconta la Danimarca, vissuta con gli occhi di uno studente che inorgoglisce la comunita’ nicosiana. Come, lui in questo momento si trova all’estero per una esperienza indimenticabile in Russia, anche Valentina Maggio. A portare alto il nome della provincia di Enna in America sono Stefania Ciurca e Ludovico Tropi (USA) Alessia Brugognone (Messico) e Giovanni Savoca (Brasile).

https://www.telenicosia.it/video/Lorenzo-La-Giusa-Danimarca.mov