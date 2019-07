Internet ultra veloce, anche il Comune di Nicosia stipula la convenzione con la Regione Sicilia e Infratel Italia

Condividi l'articolo su:























Il Comune di Nicosia ha stipulato con la Regione Siciliana e Infratel Italia la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture delle reti in fibra ottica per la banda ultra larga a seguito dell’accordo di programma siglato dal Ministero dello Sviluppo economico con la Regione Siciliana nel 2016, per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio dell’Isola.

I costi della copertura per i lavori di realizzazione sono stati stabiliti dalla Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana dell’agosto 2016, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20.

La stipula della convenzione precede le attività di progettazione esecutiva e quindi, della successiva realizzazione degli scavi e della posa in opera della fibra ottica.

Infratel, a seguito della convenzione, provvederà alla sistemazione dei luoghi interessati dai lavori con ripristino nei tempi concordati con il Comune, come per legge, senza impegno di spesa da parte dell’Ente.