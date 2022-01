Interpellanza del PD all’Ars per carenza di personale medico nella postazione 118 di Troina

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 18 Gennaio 2022

Sapere se il presidente della Regione Sicilia e l’assessore alla Salute siano a conoscenza della grave situazione e come intendano fronteggiarla, nell’immediatezza e a lungo termine, per assicurare alla collettività un adeguato livello di assistenza sanitaria d’emergenza.

È quanto chiedono Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Emanuele Dipasquale e Baldo Gucciardi, deputati del gruppo parlamentare del Pd all’Ars.

“Stamattina – spiega il sindaco Fabio Venezia – è stata ufficialmente presentata, su sollecitazione dell’amministrazione comunale di Troina, un’interpellanza urgente in merito alla carenza di personale medico nella postazione 118 MSA di Troina. Dal primo dicembre due medici hanno ottenuto il trasferimento e non sono stati sostituiti. Ciò comporta, nonostante i turni massacranti del personale attualmente in servizio, che in alcuni turni non è presente il medico soccorritore. I soli infermieri negli interventi in ‘codice rosso’ non sono nelle condizioni di poter eseguire i trattamenti d’urgenza prima del trasporto in ospedale e, quindi, il paziente rischia drammatiche conseguenze. Ci auguriamo adesso che venga trovata una immediata soluzione, per tutelare la salute dei cittadini che vivono nelle aree svantaggiate e lontani dai presidi ospedalieri. Un sentito ringraziamento al gruppo parlamentare del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, per l’attenzione avuta nei confronti di questa importante problematica”.

