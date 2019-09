IV Gran Premio “Città di Nicosia” di Karting – prima giornata. FOTO e VIDEO

Condividi l'articolo su:























Il 21 settembre si è svolta la prima giornata della IV edizione del Gran Premio Città di Nicosia di karting, VII prova del Campionato italiano Circuiti Cittadini e IX Prova del Trofeo regionale Circuiti Cittadini. La manifestazione anche quest’anno sarà intitolata al giovane pilota Carmelo Romano scomparso prematuramente ed è organizzata da Karting Sicilia e dalla locale Asd Nicosia Karting Club “Carmelo Romano”, con il patrocinio del Comune di Nicosia.

Paddock allestito all’interno del campo sportivo “Stefano La Motta”, che durante la mattina si è cominciato a riempire con i box dei diversi team iscritti alle gare previste per le diverse categorie, mentre nel pomeriggio si sono svolte le prove libere di allenamento, con diversi giri di pista che servivano ai piloti per conoscere il circuito.

In pista sono entrati per prima i kart della categoria 125 tag, successivamente è toccata alle altre: la 100 amatoriale, la 60 mini, la 125 day, la 125 kz nazionale, la 60 entry level, la 125 kz2 e la 125 club.

Veloce e tecnico nello stesso tempo il circuito. I piloti partendo dal paddock hanno percorso, il rettilineo del vicolo S. Elia, giravano per la via S. Elia, svoltavano lungo il vicolo Pozzi Fiera e si immettevano lungo il curvone che conduce verso la via Nazionale, uno dei punti più spettacolari e verso il rettilineo dove il giorno delle gare è stata posta la partenza e l’arrivo. I kart a grande velocità si immettevano all’interno della piazza San Francesco di Paola e dopo il giro attorno alla villetta, svoltavano verso la via Matteotti, per tornare nuovamente ai box. Non sono mancati i guasti e gli incidenti, prontamente la corsa è stata fermata, nessuno dei piloti si è infortunato ed i kart sono stati raccolti lungo la pista da un automezzo.

Il circuito spettacolare e veloce è disegnato all’interno di Nicosia lungo 1.070 e negli anni è stato paragonato ad una piccola Montecarlo.

Domenica 22 settembre si svolgerà la giornata finale del Gran Premio Città di Nicosia, dalle 8,30 le prove ufficiali di allenamento, dalle 10 le prove ufficiali cronometrate, dalle 11.30 le prefinali e a seguire le finali e la premiazione.