La “Bottega delle Cassatelle” di Agira è stata insignita del “Premio Dino Villani”

“Ringraziamo – hanno scritto i Fratelli Daniele e Francesco Pagano – ogni nostro singolo collaboratore che con il suo impegno quotidiano ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo! Ringraziamo nostra nonna Marianna Puglia per averci trasmesso i segreti della ricetta di un dolce di indiscusso valore, cogliamo l’occasione per rivolgere i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti al vice delegato di Enna Marina Taglialavore, grande donna la cui innata inclinazione ad un’imprenditorialità attiva ci si pone come modello cui tendere, ringraziamo ogni singolo nostro cliente, agirino e non, che con la sua scelta ha permesso, giorno dopo giorno, alla Bottega delle Cassatelle di affermarsi nel territorio come importante promotrice della cultura culinaria di Agira”.

Nel corso della serata l’ Ins. Salvatore Rocca ha evidenziato alcuni tratti storici del tipico dolce agirino e il suo utilizzo durante feste ed eventi familiari. Nel cuore della Sicilia, ad Agira con dedizione e professionalità dal dicembre del 2007, la “Bottega delle Cassatelle” si dedica alla produzione di dolci tipici siciliani.

L’odierna struttura rappresenta il punto d’arrivo di una tradizione familiare che affonda le sue radici negli anni Sessanta del secolo precedente. Cinquant’anni di tradizione, fatta di ricette e segreti tramandati dalle donne della nostra famiglia, da madre in figlia, fino ad arrivare ai nipoti che hanno raccolto e rilanciato l’enorme patrimonio gastronomico. La scrupolosa ricerca e selezione delle migliori materie prime locali, la voglia di soddisfare i palati più raffinati e il desiderio di difendere e diffondere il ricco patrimonio culinario locale, sono da sempre stati i motori trainanti della filosofia aziendale.