La Casazza di Nicosia 2019 presentata a Buongiorno Regione di Rai 3 – VIDEO

Nell’imminente svolgimento dell’evento “La Casazza di Nicosia”, che verrà rappresentata il 12, 13 e 14 aprile, due degli organizzatori, Giovanni D’Urso, presidente del coordinamento associativo e Salvatore Burrafato, del gruppo promozione e marketing, sono stati ospitati la mattina del 9 aprile negli studi palermitani della Rai, per parlare di questa importante manifestazione, all’interno del programma Buongiorno Regione, condotto dalla giornalista Tiziana Martorana.

La trasmissione va in onda giornalmente alle 7.30 di mattina, in poco più di cinque minuti Giovanni D’Urso si è addentrato nella parte storica, la nascita, l’evoluzione e come è stata riscoperta, mentre Salvo Burrafato ha parlato dell’organizzazione dell’evento, il numero di persone partecipanti, le associazioni coinvolte ed il significato della Casazza di Nicosia. Sullo sfondo e durante gli interventi, andavano in onda le immagini della Casazza delle scorse edizioni.

Un’esperienza senz’altro positiva che ha fatto conoscere La Casazza di Nicosia nel resto della Sicilia, in una trasmissione legata alla valorizzazione delle tradizioni siciliane.