La delegazione di Nicosia presente al 67° Raduno Nazionale Bersaglieri a Matera

Quest’anno la città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, ha ospitato domenica 19 maggio il Raduno nazionale dei Bersaglieri, giunto alla 67ma edizione.

Non poteva mancare all’evento una delegazione della sezione dei Bersaglieri di Nicosia, che ha sfilato con 23 elementi, guidati dal sottotenente Giuseppe Beritelli.

La sfilata dei nostri bersaglieri per l’eleganza nei movimenti è stata apprezzata dal pubblico presente con significativi applausi, e gli stessi hanno così validamente rappresentato la Città di Nicosia nella Città dei Sassi.

A testimonianza della manifestazione è stato mandato in onda sulla TGR un servizio televisivo effettuato da Rai 3.

Il gruppo dei Bersaglieri in compagnia dei familiari ha inoltre colto l’occasione per visitare Matera: città rupestre, città medievale, città rinascimentale, città barocca, nonché patrimonio mondiale dell’Unesco.

La delegazione dei bersaglieri ha potuto osservare come Matera ha molte affinità storiche e culturali con Nicosia, a partire dai tanti insediamenti rupestri ed in particolare ci vede legati per il culto alla Madonna de Idris, la cui Chiesa rupestre è in ottimo stato di conservazione.

“Nicosia potrebbe ambire ad un gemellaggio con Matera, per le affinità storico-culturali”: questa è la proposta che l’Associazione dei Bersaglieri di Nicosia intende lanciare alla città.

Matera potrebbe essere presa a modello virtuoso per le attività di recupero che Nicosia dovrebbe effettuare sul proprio enorme patrimonio storico e monumentale, allo scopo di avere una chance

in più per il rilancio turistico a vantaggio della propria economia.