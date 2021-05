La Orlando Pallamano Haenna chiude il campionato di A2 con un pari ad Alcamo

Condividi l'articolo su:







Si conclude con un pareggio il campionato di serie A2 per la Orlando Pallamano Haenna che chiude con il punteggio di 26 – 26 sul campo dell’Alcamo. Con questo punto conquistato il club ennese chiude la stagione del suo ritorno nella serie A2 con 14 punti ma con una salvezza conquistata con 4 turni di anticipo. Un pari quello conquistato dai gialloverdi con una “rete impossibile” siglata dal diciannovenne Daniele Munda a 10 secondi dal termine. Ma ad ogni modo il risultato positivo è stato ampiamente meritato con una prova corale di tutti, con un portierino Avram che ha effettuato delle importanti parate, con una prova gagliarda in difesa dei “soliti” Marco Di Mattia e Danilo Guarasci, e con una seconda fase spinta da parte di Florio e Ancheta.

“I miei ragazzi anche in questa ultima gara che sulla carta non aveva nessuna importanza ai fini della classifica hanno offerto una ottima prestazione soprattutto sul piano della determinazione – ha commentato il tecnico ennese Luca Giummulè – volevamo chiudere il campionato con un risultato positivo e ci siamo riusciti. Adesso però ci concentreremo per prepararci a dovere per la Coppa Sicilia”.

Infatti per la Orlando Pallamano Haenna la stagione non è affatto terminata. Ci sono infatti ben altri 3 appuntamenti da adempiere. La prossima settimana sabato i gialloverdi in sinergia con la Mattroina saranno impegnati a Petrosino nella Final Four del Campionato Under 17 mentre domenica invece a Siracusa questa volta con un gemellaggio con l’Halikada Licata nella Final Four del Campionato Under 19. E nell’ultimo fine settimana di maggio in una sede ancora da stabilire nella Finale di Coppa Sicilia che vedrà impegnate le quattro migliori squadre siciliane classificate al termine del Campionato di Serie A2, in ordine, Mascalucia, Cus Palermo, Orlando Pallamano Haenna e Giovinetto Petrosino.

