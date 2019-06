La Polizia di Enna si conferma “Amica del cuore”: corso Istruttori BLSD e PBLSD per sanitari della Polizia di Stato

Condividi l'articolo su:























Continua ad Enna la formazione del personale della Polizia di Stato all’uso del defibrillatore DAE e alle manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardio-polmonare su adulto (BLSD), bambino e lattante (PBLSD).

Dal 24 giugno è stato avviato, grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Centrale Operativa 118, il corso “Istruttori BLS Full D Advanced” finalizzato alla formazione di medici ed infermieri della Polizia di Stato, che divulgheranno le tecniche apprese a tutto il personale da formare all’utilizzo del defibrillatore.

In tale direzione, la formazione continua degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che pattugliano costantemente il territorio di questa provincia, garantisce al cittadino, colto da malore nei casi di arresto cardiaco o respiratorio, un presidio di primo soccorso imprescindibile, in considerazione del fatto che, nelle circostanze in argomento la celerità dell’intervento e la vicinanza alla vittima rappresentano una concreta possibilità per salvare la vita..

Responsabile del corso è il medico capo della Polizia di Stato dottoressa Letizia Galtieri, coadiuvata da altri docenti formatori, tra cui il medico superiore della Polizia di Stato dottore Domenico Savio Firringa e lo staff del 118: dottori Giuseppe Misuraca, Davide Di Fabrizio, Massimiliano Alaimo, Toni Pastro e Alessandro Scarantino.

L’iniziativa locale, fortemente sostenuta dal questore di Enna, Antonino Pietro Romeo ed avviata dal direttore del coordinamento sanitario per le Regioni “Sicilia e Calabria” della direzione centrale di Sanità della Polizia di Stato, Carmen Longo, costituisce la prosecuzione del progetto che dal 2017 vede la Questura di Enna primo “provider di formazione” della Polizia di Stato della Sicilia.

Nell’ambito provinciale ennese sono circa 200 i Poliziotti e i dipendenti dell’amministrazione civile dell’Interno, anche della locale Prefettura, abilitati all’uso di tale strumento salvavita.