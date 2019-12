La Rete Latitudini punta su Calascibetta con la rassegna “Sulla Vetta – Teatro ad alta quota”

Condividi l'articolo su:























Una rassegna teatrale che punta tutto sulla nuova drammaturgia siciliana con otto spettacoli in abbonamento e tre eventi speciali. È Sulla Vetta. Teatro ad alta quota, cartellone interamente in scena al teatro Contoli Di Dio di Calascibetta (Enna) voluto e organizzato da Latitudini, Rete siciliana di drammaturgia contemporanea.

Si parte oggi, sabato 14 dicembre, alle 20.30 con lo spettacolo inaugurale “’Nta ll’aria”, di Tino Caspanello, con Cinzia Muscolino, Alessio Bonaffini e Tino Calabrò, una produzione Teatro Pubblico Incanto – Smart. E sono già sold out gli abbonamenti per il centralissimo teatro xibetano che conta 99 posti e che è rientrato nel finanziamento regionale per il restauro dei teatri dell’Isola (classificandosi 27esimo su 27 teatri finanziati).

Gli appuntamenti accompagneranno gli spettatori fino al 29 maggio 2020.

La rassegna, che porta il marchio di Latitudini e conta sul patrocino del Comune di Calascibetta, il sostegno della Regione Sicilia e la collaborazione dell’associazione Contoli Di Dio, si presenta come un’occasione culturale di spessore: ogni appuntamento sarà preceduto da una breve presentazione e seguito da un dibattito con il pubblico. Il cartellone rientra nel circuito della Rete Latitudini che nella stagione in corso, sta puntando su Calascibetta, ma anche su Sperlinga e su Messina.

“Da questa montagna al centro della Sicilia nasce Sulla Vetta – spiega Gigi Spedale, presidente della Rete Latitudini – un occhio alla Sicilia contemporanea e al teatro che più rappresenta la nostra terra, un occhio sui nuovi linguaggi che partono da tradizioni lontane”.

“Condividendo e promuovendo questa stagione teatrale – commenta Maria Rita Speciale, assessore alla Cultura di Calascibetta – vogliamo raccogliere la sfida di sfruttare le peculiarità del nostro territorio con lo sguardo al futuro”.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 20.30. Per info, 0935.1976330, 327.0384250.

SULLA VETTA. TEATRO AD ALTA QUOTA

PROGRAMMA COMPLETO

14 dicembre 2019

‘NTA LL’ARIA di Tino Caspanello con Cinzia Muscolino, Alessio Bonaffini e Tino Calabrò

Produzione Coop. Smart – Milano (spettacolo inaugurale)

10 Gennaio 2020

COMU VENI FERRAZZANO di e con Giuseppe Provinzano

Produzione Babel – Palermo

24 gennaio 2020

IL MIO NOME È CAINO con Ninni Bruschetta e Cettina Donato

Produzione Nutrimenti Terrestri – Messina/Roma

27 marzo 2020

MALAFESTA di Rino Marino con Fabrizio Ferracane e Rino Marino

Produzione Sukakaifa – Castelvetrano

3 aprile 2020

LONGA È A JURNATA – di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla

Produzione Mana Chuma – Reggio Calabria

23 Aprile 2020

VIRGINEDDA ADDURATA di Giuseppina Torregrossa con Egle Doria e Francesca Vitale

Produzione La Memoria del Teatro – Catania/Milano

15 maggio 2020

IL NOSTRO AMORE SCHIFO di e con Luciana Maniaci e Francesco D’Amore

Produzione Maniaci d’Amore – Torino

29 maggio 2020

SPETTACOLO

dell’Associazione Contoli Di Dio – Calascibetta

EVENTI SPECIALI

fuori abbonamento

20 dicembre 2019

CHET con Giovanni Arezzo

Produzione In Arte – Serradifalco evento di Natale

2 Febbraio 2020

MY NAME IS… 877 di Michele Celeste

Produzione Officina Teatro – San Cataldo

14 Febbraio 2020

DAME BARBEBLEUE di e con Elisa Di Dio

Produzione Arpa – Calascibetta

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati