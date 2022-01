La Scala dei Turchi imbrattata da vandali

ARTICOLO PUBBLICATO IL 12 Gennaio 2022

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Vandali in azione alla Scala dei Turchi, a Realmonte in provincia di Agrigento, dove ignoti hanno imbrattato la marna bianca con dell’intonaco di colore rosso. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri, a cui il procuratore Luigi Patronaggio ha delegato le indagini, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. “La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il mondo, è stata vergognosamente deturpata. Condanniamo gli autori di tale gesto vigliacco – ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci – che costituisce oltraggio non solo ad un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all’immagine della nostra Isola. Mi auguro che la magistratura possa giungere velocemente all’identificazione dei responsabili”. Il governatore ha sottolineato come “il governo regionale, attraverso l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico e la Protezione civile, sia impegnato da qualche anno, assieme ad altre istituzioni, nella tutela e nella salvaguardia dell’integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia”.

(ITALPRESS).