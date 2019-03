L’Asp di Enna ha assunto il cardiologo Salvatore Artale

Il nuovo medico assunto dall’ASP di Enna è il dottore Salvatore Artale, cardiologo catanese. Il dottore Salvatore Artale prenderà servizio il 16 aprile prossimo presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna.

La sottoscrizione del contratto con il dottore Artale è ritenuta oltremodo importante per la Cardiologia, servizio strategico nel panorama sanitario. Il direttore dell’U.O.C. Cardiologia – UTIC, dottor Lello Vasco, ha dichiarato: “L’arrivo di un nuovo cardiologo renderà possibile l’innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni che la nostra Cardiologia già attualmente garantisce. L’attenzione del commissario straordinario, Francesco Iudica, è massima ed è rivolta, in questo caso, alle necessità dei reparti. In particolare, per me si tratta di ritrovare un amico e un collega di alta professionalità. Il dottor Artale ha già lavorato con noi con entusiasmo, contribuendo all’affermazione dell’UTIC. Ora lo ritroviamo più ricco di esperienza e maturità professionale”.