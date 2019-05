L’Asp di Enna ha attivato il Web Cup, la prenotazione dei servizi ospedalieri on line

Condividi l'articolo su:























Dal 7 maggio 2019 è possibile prenotare on line le prestazioni specialistiche, di laboratorio e in regime di ALPI (attività intramuraria) accedendo al sito www.asp.enna.it

Il sistema, intuitivo e agevole per l’utente, è stato presentato nel corso della conferenza stampa tenuta presso la sala Farinato dell’Umberto I di Enna.

Alla presenza della direzione, gli informatici, che hanno predisposto il programma, hanno illustrato le modalità di utilizzo soffermandosi sulle disponibilità ulteriori alla prenotazione che esso offre, come, ad esempio, il riepilogo delle prenotazioni, l’offerta sanitaria per specialista e struttura, il quadro aggiornato delle disponibilità. Il cittadino che accede ha tutte le informazioni in tempo reale sulla prestazione richiesta e prenota in base alle proprie esigenze.

Per accedere, occorre digitare codice fiscale e numero tessera sanitaria, per prenotare la ricetta rilasciata dal medico prescrittore.

Numerose le attività possibili con il sistema on line: è possibile disdire, consultare la lista di attesa per singola specialità e conoscere l’importo del ticket.

Prossimi step connessi al nuovo sistema: l’APP per prenotare, il pagamento on line, l’invio del referto, la gestione ricoveri con richiesta on line della cartella clinica.