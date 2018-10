L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) festeggia la X Giornata Nazionale

L’Avo di Enna festeggia la X Gionata Nazionale il 24 ottobre 2018. La giornata si svolgerà in due fasi: la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i numerosi volontari Avo saranno presenti presso l’Ospedale Umberto I di Enna con dei banchetti informativi per informare la popolazione sulle attività portate avanti dall’associazione e dare il via alle iscrizioni per il 30° Corso di Formazione per chiunque desideri diventare un volontario. Il pomeriggio, dalle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale in Via dello Stadio, un concerto del Liceo Musicale di Enna, coordinato dalla prof.ssa Giovanna Fussone e vari momenti di riflessione intercalati dalle letture del noto Gaetano Libertino.

“L’ 8 dicembre 1973, il giovanissimo primario Erminio Longhini, – racconta il Presidente Avo Enna, dott.ssa Apolllonia Alice Amico – in visita presso la divisione di Medicina d’urgenza dell’ospedale di Sesto San Giovanni, nel silenzio di una corsia, sente sussurrare: «acqua, acqua, ho tanta sete». Unica risposta, a quella flebile voce, fra i pochi operatori presenti: «non tocca a me….. non tocca a me».

Nasce, così, dalle riflessioni e dalle considerazioni del giovane primario, l’idea di dar vita a un’associazione di volontari che, senza alcuna competenza sanitaria, ma, con tanto amore e grande spiritualità, si avvicini alla sofferenza e alla solitudine di cui sono piene le corsie degli ospedali e le case di accoglienza per anziani. Il volontario ospedaliero altro non è che l’amico fraterno pronto ad ascoltare, senza nulla chiedere, col sorriso sulle labbra ed il cuore in mano. Questo è il succo dell’amore che porta in dono il volontario ospedaliero”.

“La giornata nazionale dell’AVO” nasce per rispondere alle tante domande di quanti vogliano conoscere, sapere e avvicinarsi a questa associazione e, qualora, le risposte dovessero catturare i loro cuori, AVO Enna sarà ben lieta di iniziare con loro un percorso formativo, a partire dal 29 ottobre p.v., per far vivere la magnifica esperienza del donare un po’ del proprio tempo a chi soffre ed è solo.

La Giornata, gode del patrocinio del Comune di Enna e del sostegno fornito dal CSVE (Centro Servizi Volontariato Etneo).