L’avvocato Giovanni Cannata del Kiwanis Nicosia nominato luogotenente del Kiwanis Divisione 5 Sicilia

ARTICOLO PUBBLICATO IL 28 Agosto 2021

Nel mese di agosto si è tenuta la riunione del comitato divisionale della Divisione 5 del Distretto Italia – San Marino del Kiwanis.

Ciascun club appartenente alla divisione ha indicato tre delegati per procedere allo svolgimento della riunione che ha visto come ordine del giorno, tra l’altro, la conferma per l’A.S. 2021/2022 del luogotenente governatore Paolo Lodato, del Club di Enna e la nomina del nuovo luogotenente che entrerà in carica per l’A.S. 2022/2023, trovando convergenza nella persona dell’avvocato Giovanni Cannata del Club di Nicosia, già in ambito distrettuale membro dell’Osservatorio dei Diritti dell’Infanzia.

Il luogotenente uscente è Giuseppe Impoco, del club di Vittoria, che ha rivestito la carica eccezionalmente per due anni sociali consecutivi per via della pandemia in corso.

Il luogotenente rappresenta i club della propria divisione entrando a far parte in ambito nazionale dei circa venti componenti del Consiglio direttivo del Distretto Italia/San Marino, l’organo collegiale apicale di maggior rilievo deputato a ratificare le determinazioni provenienti del Kiwanis International ed europeo tracciando il percorso che i vari club del distretto dovranno intraprendere nel corso dell’anno sociale.

Ai nuovi nominati auguriamo buon lavoro, certi che sapranno dare slancio e fervore alla divisione, con lo sguardo sempre rivolto ai bambini.

