Le 9 cose più belle da vedere sulla costa orientale americana

Condividi l'articolo su:























Se stai cercando idee interessanti per le tue vacanze estive, perché non dirigersi verso la costa orientale americana? È intrisa di bellezze naturali, storia e cultura, con molte cose interessanti da vedere e da fare, ma queste sono solo alcune delle ottime ragioni per visitarla.

In effetti, ecco i nostri primi tre motivi pratici per visitare la costa orientale americana:

Tempi di volo più brevi: la maggior parte delle persone che leggono questo testo vive più vicino alla costa orientale degli Stati Uniti rispetto alla costa occidentale, pertanto i voli sono significativamente più brevi. Sulla base di una ricerca su internet molto rapida, i voli da Milano a New York durano solo 9 ore, rispetto alle 13 ore da Milano a Los Angeles. Ciò significa anche che i voli sono significativamente più economici e meno dannosi per l’ambiente.

Fuso orario più vicino: la costa orientale degli Stati Uniti è appena sei ore indietro rispetto all’Italia, il che significa che è meno probabile che tu soffra il jet lag e molto più probabile che potrai goderti tutte le tue vacanze senza la necessità di riposare per diverse ore all’atterraggio.

Non serve un visto: è vero, a differenza di molti paesi nel mondo, gli italiani (e i cittadini di 37 altri paesi) non hanno bisogno di un visto per gli Stati Uniti. Invece, tutto ciò che serve è un’ESTA, che è più conveniente e veloce da ottenere. Leggi qui maggiori informazioni.

Cose da vedere sulla costa orientale

Walt Disney World, Florida: è un classico luogo di vacanza che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Atlantic City, New Jersey: è una mini Las Vegas, ma è sul lungomare, quindi quando hai finito di giocare a poker, puoi goderti un tuffo nell’oceano o una passeggiata lungo la sua famosa passerella. Cascate del Niagara, New York: è una delle cascate più famose al mondo e mai ti sentirai più immerso nella natura di quando navighi l’acqua a monte delle cascate o ti arrampichi attraverso le sue caverne. Shenandoah Caverns, Virginia: che tu sia un nerd della geologia o ti piaccia avere delle foto interessanti ma inquietanti sulla tua pagina Instagram, queste grotte sono il posto che fa per te. Martha’s Vineyard, Massachusetts: quest’isola nel sud del Massachusetts è piena di fascino coloniale, ma è anche la destinazione del fine settimana per i ricchi e le persone famose. Non sai mai chi potresti incontrare. Savannah Historic District, Georgia: qui sarai trasportato in un regno tolkieniano tra gli alberi di muschio spagnolo. Lincoln Memorial, Washington DC: È uno dei presidenti più amati della storia americana (e per una buona ragione), quindi prenditi un momento per visitare il suo memoriale e fai una domanda a Honest Abe. Smoky Mountains, North Carolina e Tennessee: questa catena montuosa prende il nome dalla nebbia che spesso si insinua intorno alle sue vette, ma è il luogo ideale per tornare alla natura durante un’escursione. French Quarter, New Orleans, Louisiana:questa è l’area di New Orleans dove la festa inizia davvero al Mardi Gras (e ogni fine settimana). Tuttavia, è anche la parte più antica della città, quindi se sei sveglio nelle ore diurne potrai apprezzarne l’architettura.

Questo dovrebbe averti dato un’ottima ispirazione per il tuo prossimo viaggio, quindi scegli un posto che ti piace e inizia subito a fare ricerche.