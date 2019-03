Le Consulte giovanili si uniscono per la Sicilia

Prende peso e forma l’idea del parlamentino dei giovani avuta di circa 41 Consulte giovanili di molte provincie della Sicilia al fine di istituire l’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane, le stesse hanno già deliberato l’adesione. Un modo per invogliare la Regione,comuni e province ad ascoltare i giovani oltre che a dare spazio agli stessi. L’obbiettivo cardine è avviare un iter per una Consulta Regionale, ma soprattutto quello di puntare a leggi regionali che diano più poteri e autonomia alle Consulte presenti e future nella Regione, auspicando dunque dialogo con tutti.

L’8 Aprile a Palermo sarà il giorno decisivo in cui si costituirà regolarmente l’Assemblea delle Consulte Siciliane con la volontà espressa dei Comuni e delle provincie aderenti, si eleggerà un presidente guida, i promotori sono di fatto componenti di varie Consulte sparse in Sicilia, si procederà rispettando tutti le parti attive, il progetto è da sempre stato lontano da colori politici e sempre lo sarà per statuto e diritto.

E’ doveroso ringraziare i vari deputati regionali di vari schieramenti che hanno saputo ascoltare dalla prima ora i giovani siciliani promotori , senza mai chiedere tessere di partito, ma solo intenzioni ed i programmi condivisibili, lasciando sempre carta bianca.

Saranno dunque coinvolti tutti i gruppi parlamentari dell’Ars che sono già invitati a partecipare all’insediamento presso il palazzo Reale della sala Piersanti Mattarela, dove saranno partecipi anche il presidente della Regione Musumeci e il presidente dell’Ars Miccichè. I principali promotori di questa iniziativa sono: Alessandro Magistro (Nebrodi), Salvatore Di Stefano (Messina), Emanuele Cusumano (Trapani), Antony Bentivegna (Agrigento), Vincenzo Iozzia (Ragusa), Luca Valvo (Ragusa), Davide Brullo (Catania), Orazio Alario (Caltanissetta) e Antonio Lipari (Palermo).