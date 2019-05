Le scommesse live in forte ascesa, tutti pazzi per le quote calcio e schedine live sul web

Condividi l'articolo su:























Gli appassionati di betting sono sempre più indirizzati verso le scommesse live grazie alla possibilità di giocare con quote calcio migliori e confezionate durante lo svolgimento dell’incontro.

Quote e schedina live: ecco cosa cambia dalle tradizionali scommesse.

Giocare una schedina live non significa altro che scommettere su un evento in corso di svolgimento. Fino a qualche anno fa si era abituati a scommettere solo prima dell’inizio di un evento e le quote calcio erano basate su supposizioni ed elementi statistici. Da quando le scommesse live hanno iniziato a prendere piede tutto questo è cambiato radicalmente. Le quote calcio live sono proposte in base al reale andamento dell’incontro così che se una squadra che era super favorita prima del match e quindi con una quota bassa si trova in difficoltà durante l’incontro la quota viene equilibrata così da avere sempre quote liv e equilibrate da giocare in singola oppure da inserire in una schedina live multipla. Ovviamente le tipologie di quote live disponibili, rispetto alle quote calcio tradizionali, sono differenti perché si può giocare ad esempio anche chi sarà il primo team a segnare il primo goal, il secondo ecc oltre alle quote più tradizionali come under/over goal/nogoal ecc. Come tipologia di sport per il quale le scommesse live sono così apprezzate troviamo, ovviamente dopo il calcio, il tennis sul quale è possibile scommettere su moltissimi eventi che possono accadere durante i singoli match e questo ha fatto spostare l’attenzione egli appassionati di tennis nel giocare una schedina live durante l’incontro piuttosto che scommettere prima dell’incontro.

Le scommesse live prenderanno il sopravvento sul betting tradizionale?

Le scommesse live negli ultimi anni sono state capaci di ritagliarsi una buona fetta del mercato globale delle scommesse, ma sono ancora lontane dai fatturati delle scommesse tradizionali. Questo sicuramente perché molte volte quando si ha il tempo di scommettere, non ci sono importanti eventi live su cui scommettere, ma solo campionati minori ed altre volte invece non è possibile seguire gli incontri durante lo svolgimento dello stesso e quindi non avrebbe senso giocare una scommessa live. Per ovviare a quest’ultimo problema molti siti che propongono le scommesse live forniscono anche un sistema live streaming pere vedere le partite direttamente dal sito di gioco, oppure se non disponibile l’evento in streaming vengono fornite in tempo reale statistiche e telecronaca dell’evento così da poter giocare scommesse live sulla base del reale andamento della gara. Questo aspetto, oltre alle ottime quote calcio live, ha fatto sì che le scommesse live fossero sempre più conosciute ed apprezzate. Le scommesse live vengono anche utilizzate in caso di probabile vincita di una schedina dove manca un solo evento per avere una vittoria certa anche se più esigua operazione altrimenti impossibile con le classiche scommesse. Le scommesse live hanno saputo diversificare il gioco creando anche comparti nelle aziende specializzati così da creare anche nuovi posti di lavoro che visto il tasso di occupazione odierno è un altro ottimo segnale. Il fatturato delle scommesse live ha ancora grandi margini di miglioramento e sicuramente nei prossimi anni riuscirà ad ottenere il successo che merita per le sue molteplici potenzialità potrà diventare un pilastro importante per il gioco online in Italia, ma crediamo che sarà difficile che possano superare le tradizionali scommesse sua in numero che in fatturati.