Leonforte, arrestati dalla Polizia di Stato quattro giovani trovati in possesso di hashish – VIDEO

Nella giornata del 27 ottobre, nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Enna, Antonino Pietro Romeo, gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato a Leonforte quattro giovani del luogo Il 23 enne Antonino Calì, il 21 enne Salvatore Piccione, il 28 enne Davide Pantò ed il minorenne D. R., tutti a vario titolo con precedenti di polizia e penali per reati inerenti gli stupefacenti. Gli arrestati sono accusati di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Nel pomeriggio di sabato gli agenti della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Leonforte procedevano ad un controllo, lungo la statale 121, all’altezza della rotonda di contrada S. Giovanni, dell’autovettura in uso al Calì e condotta dallo stesso, con a bordo Piccione, Panto’ ed il minore, soggetti conosciuti come gravitanti nel mondo del traffico di droga.

Sussistendo il fondato motivo di ritenere che potessero rinvenirsi sostanze stupefacenti, si procedeva a perquisire i soggetti sul posto, estendendo l’atto al veicolo e successivamente alle rispettive abitazioni. La perquisizione eseguita sulla persona del Calì consentiva di recuperare un pezzo di hashish del peso di un grammo circa, corrispondente ad una dose. Successivamente, la perquisizione eseguita sulla autovettura permetteva di rinvenire altro hashish, occultato sotto il posacenere dei sedili posteriori e precisamente due pezzi rispettivamente di 20,2 grammi circa e 1,5 grammi, pronti per essere smerciati. Infine, nella parte anteriore della vettura, all’interno del vano del cambio, si rinveniva altra sostanza stupefacente del medesimo tipo del peso netto di 44,5 grammi circa, anch’esso pronto per essere tagliato e immesso nel mercato. Durante la perquisizione, nel controllare gli effetti personali dei fermati, venivano, altresì, rinvenute diverse banconote per la maggior parte di piccolo taglio, non giustificabili legalmente, in considerazione del fatto che nessuno dei quattro svolge attività lavorativa e, pertanto, qualificabili come provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, nella diponibilità di tutti gli occupanti la vettura e successivamente stimato in complessivi 67 grammi circa, veniva sottoposto a sequestro insieme alle somme di denaro e, sulla base di quanto accertato, i giovani leonfortesi venivano tratti in arresto per i reati di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dell’avvenuto arresto veniva dato avviso ai pubblici ministeri presso il Tribunale di Enna, Francesco Lo Gerfo e presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, Stefano Strino, che hanno coordinato brillantemente le indagini e su loro disposizione, dopo gli adempimenti di rito, i tre maggiorenni venivano posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, mentre il minore veniva condotto presso il C.P.A. di Caltanissetta.