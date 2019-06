Leonforte, attesa per il passaggio il 6 giugno del “Giro di Sicilia”

Condividi l'articolo su:























Giovedì 6 giugno, a Leonforte, sarà finalmente il giorno del “Giro di Sicilia”, uno dei più importanti eventi sportivo-motoristici del panorama nazionale. Circa 250 vetture d’epoca con equipaggi italiani e internazionali passeranno da Leonforte che quest’anno è stata scelta come tappa di questa prestigiosa manifestazione.

Il sindaco Barbera e l’assessore al Turismo Lo Pumo così si esprimono: “Il Giro di Sicilia sarà un’occasione per Leonforte, un grande evento che coinvolgerà la nostra cittadina e il centro storico. Le auto inizieranno a transitare dalle 16, scenderanno dal Corso Umberto e sosteranno in Piazza Margherita, il salotto della nostra città, per poi ripartire alla volta delle altre tappe. Un ringraziamento va a Filippo Speranza per l’organizzazione, all’associazione leonfortese “Tavi’s Vintage Motor Club Leonforte” e al suo presidente Pippo Orlando per la fattiva collaborazione e per la passione con le quali hanno collaborato l’amministrazione comunale. Sarà un’occasione per far conoscere Leonforte, valorizzando le sue bellezze e allo stesso tempo ammirare le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo”.