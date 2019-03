Leonforte, carabiniere libero dal servizio arresta pregiudicato pietrino per evasione dai domiciliari

Nelle prime ore della mattinata del 28 marzo, i Carabinieri della Stazione di Assoro hanno tratto in arresto il 52 enne pregiudicato di Pietraperzia M.P., per il reato di evasione.

Il risultato è frutto dell’attenzione di un carabiniere effettivo presso la Stazione di Assoro che, transitando da solo e libero dal servizio a Leonforte, riconosceva nei pressi di un bar il volto di un uomo a lui noto, poiché sottoposto agli arresti domiciliari.

Il militare, quindi bloccava M.P. che, per giustificare la sua presenza in quel luogo, riferiva di essersi allontanato dalla struttura dove stava scontando la misura cautelare per comprare un pacchetto di sigarette. Il militare dichiarava prontamente l’evaso in stato di arresto, trasportandolo, con l’ausilio di altri colleghi prontamente giunti sul posto, presso la caserma di Assoro da dove, al termine delle attività di rito, veniva nuovamente sottoposto ai domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno.