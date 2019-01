Leonforte, consegnati i giocattoli raccolti il 6 gennaio dagli attivisti del Movimento 5 Stelle

Nel pomeriggio del 9 gennaio gli attivisti e la portavoce al consiglio comunale di Leonforte, Rosalba D’Accorso, hanno consegnato i giocattoli raccolti durante l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, tenutasi lo scorso 6 gennaio, alla Comunità Alloggio per Minori di Assoro, gestita dalla Cooperativa Arcobaleno di Sciacca.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Rousseau si tiene da diversi anni in tutta Italia e nasce con l’intento di educare i più piccoli allo scambio e riuso dei giocattoli nonché alla solidarietà verso i bambini che, per varie ragioni, sono meno fortunati.

Quest’anno tra le oltre 100 piazze italiane che hanno ospitato l’iniziativa, c’era anche Leonforte, unico comune della provincia di Enna.

Rosalba D’Accorso si dice soddisfatta: “Anche se il meteo non sia stato dei migliori, la risposta da parte dei bambini è stata positiva, oltre le nostre aspettative. La consegna dei giochi è stata una vera festa per i piccoli ospiti della struttura, vedere nei loro volti la sorpresa, la gioia di un dono inaspettato e i loro sorrisi, ti dà la spinta di organizzare altre manifestazioni dello stesso tipo nell’immediato futuro, cosa che contiamo di fare. Pensare poi che il tutto si deve al gesto di generosità e senso di condivisione di altri bambini, fa acquistare all’iniziativa un valore ancor più grande. Oltre che gli attivisti che si sono spesi per l’organizzazione, voglio ringraziare il presidente della Pro Loco, Josè Trovato, i componenti del direttivo e i soci che hanno permesso che la manifestazione si tenesse presso i locali della Villa Bonsignore”.