Leonforte, dichiarazioni del consigliere comunale Angelo Leonforte sui finanziamenti dei progetti di edilizia scolastica

Il capogruppo consiliare di Avanti Uniti per Leonforte, Angelo Leonforte, è soddisfatto per il finanziamento dei progetti di edilizia scolastica presentati durante amministrazione Sinatra ed ottenuti di recente:

”Con grande orgoglio apprendo come consigliere del gruppo Avanti Uniti per Leonforte che i progetti per l’edilizia scolastica che abbiamo presentato durante gli ultimi mesi della nostra amministrazione Sinatra, di cui io stesso facevo parte come assessore, sono stati approvati ed entrati in graduatoria come progetti finanziabili per oltre 5.450.000 euro. Un grande risultato che fa ben sperare per la nostra comunità Leonfortese.

Un grazie particolare alla nostra Rosa Maria che allora come assessore, della giunta Sinatra, si è occupata con caparbietà e competenza per la buona riuscita dei progetti che oggi ci vedono gioire !

Per onestà intellettuale bisogna dare i meriti a chi c’è li ha !

Nello stesso tempo ci auguriamo che la nuova amministrazione Barbera prosegua nel lavoro per attuare tali progetti.

Come cittadino e come consigliere spero che si continui su questa strada e che l’attuale amministrazione porti avanti i tanti progetti avuti in eredità, lavorando con assiduità e trasparenza, e lasciando parlare la verità delle cose !

Noi come opposizione saremo sempre vigili e attenti nell’esclusivo interesse della nostra comunità !”