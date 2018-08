Leonforte, il 12 agosto si svolgerà la manifestazione “A pesca con Sampei”

Manifestazione di pesca al colpo dal titolo “A pesca con Sampei” inserita nel programma dell’estate Leonfortese.

Organizzata e promossa dalle associazioni di pesca sportiva locali “FIPSAS, A.S.D. Granfonte Naty Li Volsi, A.S.D. Amiamo i laghi, in collaborazione alle confraternite e con il patrocinio del Comune di Leonforte.

La manifestazione è rivolta ai giovanissimi dai 6 ai 14 anni che, accompagnati e supportati dai genitori, avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della pesca sperimentandone in prima persona tutte le positive peculiarità.

La competizione di pesca, nel pieno dello svolgimento, prevede due settori: uno per i bimbi dai 6 ai 10 anni e l’altra per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le 16.00 di domenica 12 agosto – Piazzale Dolce Vita a Leonforte.

Arrivati al lago si terrà il sorteggio delle postazioni e verranno distribuiti ad ogni concorrente dei bigattini (esche). La manifestazione, della durata di due ore, si concluderà intorno alle 19.00. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno seguente, lunedì 13 agosto alle ore 20:30 in Piazza Margherita in presenza dell’assessore al ramo. Previsti trofei per il primo, secondo e terzo classificato in entrambi i settori e una medaglia ricordo per tutti i giovani partecipanti.

“Ringrazio personalmente l’Associazione FIPSAS per le migliorie apportate nell’ ultimo periodo alle sponde del lago in cui si terrà la manifestazione all’ interno di un clima di forte collaborazione. Credo che, in generale, sia molto importante promuovere delle iniziative che abbiano i giovanissimi come protagonisti all’ insegna dei valori del puro e sano divertimento e del contatto con la natura. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per l’interesse verso questa passione sana” questa la dichiarazione di Davide Barbera, delegato regionale EnalPesca.