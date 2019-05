Leonforte, il sindaco Barbera soddisfatto per l’attività di controllo della Polizia Municipale sull’abbandono dei rifiuti

Condividi l'articolo su:























Nell’ambito dell’espletamento del servizio di raccolta differenziata sono state svolte dalla Polizia Municipale di Leonforte reiterate attività di controllo del territorio in merito all’abbandono di rifiuti.

A tal fine, nel corso del solo 2019, sono stati individuati alcuni degli autori di tale pratica illegale e incivile e sollevate le conseguenti sanzioni.

Il sindaco Barbera, intervenendo sulla questione, afferma: “Esprimo profonda soddisfazione per l’operato della Polizia Municipale che ha provveduto ad identificare e multare gli incivili di turno. Altro ringraziamento va ai nostri operatori ecologici che con solerzia ed impegno provvedono a rendere decorosa la nostra città. Polizia Municipale e Operatori Ecologici continueranno ad operare in sinergia al fine di punire chi si ostina a non differenziare e a sporcare.

Tale attività denota non solo che sono stati effettuati i necessari controlli, ma che è intendimento dell’Amministrazione e della stessa Polizia Municipale, in collaborazione con gli operatori ecologici, punire chi dopo ormai quasi un anno si ostina ad avere condotte incivili. È bene che si sappia che nel solo 2019 sono stati scoperti e puniti dieci soggetti, privati cittadini e titolari di attività commerciali. I controlli, quindi, saranno intensificati e le pene applicate in modo più aspro. È in fase di valutazione la predisposizione di un sistema di videosorveglianza che possa aiutare le istituzioni a sanzionare in modo ancora più incisivo.

Voglio invece rivolgere un sentito ringraziamento alla stragrande maggioranze dei leonfortesi che con grande senso di civiltà hanno contribuito in modo significativo all’incremento dei risultati di raccolta differenziata. Ricordo sempre che differenziare aiuta l’ambiente”.