Leonforte, la fiera di Sant’Antonio si svolgerà lungo il corso Umberto

La tradizionale fiera di Sant’Antonio a Leonforte si svolgerà lungo il corso Umberto.

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Leonforte. “Si tratta di un ritorno al passato, fortemente voluto dal sindaco Carmelo Barbera e dall’amministrazione tutta, che permetterà non solo di rispettare la tradizione che vuole la fiera collocata lungo il corso ma che vuole rappresentare anche una boccata d’ossigeno per i nostri commercianti che meritano di poter lavorare serenamente. Il nostro sostegno ai commercianti leonfortesi non può e non deve mancare”.

La fiera si svolgerà lungo il lato destro del corso, seguendo il senso di marcia, e si snoderà dalla piazza Branciforti fino all’altezza del Consorzio di bonifica.