Leonforte, la Rsa “Villa Maria” è una struttura sanitaria di eccellenza

Villa Maria è una struttura di eccellenza nel cuore della Sicilia, a Leonforte, convenzionata con l’Asp di Enna, dispone di due reparti così suddivisi e accreditati dalla Regione Sicilia: adulti non autosufficienti con 18 posti letto totalmente gratuiti per 2 mesi. Modulo Alzheimer e demenze con 20 posti letto, totalmente gratuiti fino ad un massimo di 1 anno.

Una realtà apprezzata nel campo medico sanitario, con servizi e consulenze di qualità, soprattutto nell’ambito della riabilitazione e dell’assistenza socio – sanitaria.

Sorta in una posizione dominante e ideale da un punto di vista logistico, nel pieno centro cittadino, Villa Maria è da quattro anni punto di riferimento per la città e la provincia di Enna, grazie ad una struttura che mette a disposizione degli utenti uno staff medico competente e aggiornato e servizi di qualità, studiati su misura per le esigenze dei pazienti, uniti a comfort, tecniche e ad attrezzature di ultima generazione. Hai necessità di permettere a un tuo parente o familiare di riabilitarsi qui da noi in modo gratuito per due mesi? Ecco ciò che devi sapere.

Riguardo alla modalità di accesso, l’ammissione dei pazienti al programma di assistenza in RSA può avvenire esclusivamente dall’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM), di norma del distretto dell’assistito.

La valutazione può avvenire: in ambito territoriale (a domicilio) o ospedaliero, qualora il paziente sia ricoverato in struttura ospedaliera e in procinto di essere dimesso (Dimissione protetta).

Si ricorda inoltre, che i servizi offerti dalla RSA Villa Maria sono totalmente gratuiti per i propri pazienti (fino al 60esimo giorno per il modulo geriatrico e fino a 1 anno per il modulo Alzheimer) essendo la struttura convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale.

La struttura offre un personale altamente specializzato per l’assistenza medico/infermieristica e per la riabilitazione cognitiva e motoria, garantendo la presenza costante di:

Personale medico:

Medico responsabile: Dottor Ciancio di Piazza Armerina

Fisiatra: Dottor Rossito S. Di Piazza Armerina

Neurologo: Dottor Marchese S. Di Nicolosi

Psicologo: Dottor Fratantonio R. di Leonforte

Personale addetto all’assistenza:

9 infermieri professionali

22 operatori OSS

4 fisioterapisti

1 Animatore

1 Assistente sociale

Personale amministrativo:

1 addetta all’amministrazione

1 centralinista

2 addetti alla pulizia

Servizi esterni:

Mensa

Parrucchieria

Attività di volontariato Avulss

Celebrazione messa domenicale

Per informazioni si può visitare la struttura sita in contrada Bafurdo a Leonforte. Oppure chiamare la segreteria allo 0935 905609, aperta ogni giorno dalle 8 alle 20.