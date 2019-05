Leonforte, pubblicato il primo singolo ed il videoclip della cantante Ale Russo

Condividi l'articolo su:























Alessia Russo, in arte Ale Russo è una giovanissima cantante siciliana, vincitrice della prima edizione del “Festival Città di Leonforte” (svoltosi nell’agosto 2018), ad inizio 2019 è uscito il suo primo singolo “per sempre noi”, dai cui è stato estratto un videoclip pubblicato sui social dell’artista, il brano è stato scritto e prodotto dal duo musicale Tandem formato dal cantautore leonfortese Pino Marraffino e dalla cantante Fiorella Sinardi.

La produzione artistica ed il mastering è stato curato dalla OPP (original production place) di Roberto Rubino e Giuseppe Messineo, il video clip è stato diretto dal giovane videomaker Alberto Maria.

Il 2019 è stato un anno fortunato per Ale, perché la vede finalista, con il suo primo single, in due importanti kermesse musicali nazionali.

Il 17 maggio prossimo, sarà finalista al “Festival Nuovi Talenti” che si terrà a Tropea (VV), contest musicale nazionale organizzato dalla Momenti Sonori Milano che vede la partnership di AFI (associazione fonografici italiani), Radio Juke Box, Radio Italianissima, nuovo IMAIE, Calabria TV, gruppo ADN Italia.

Il 5, 6 e 7 giugno prossimo canterà, nella splendida cornice del teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta per la 28° edizione dello storico Festival “Città di Caltanissetta”, a presiedere la giuria sarà il più grande paroliere italiano: Giulio Rapetti, meglio conosciuto come MOGOL.

Anche per il 2019 Leonforte farà da cornice alla seconda edizione del Festival Città di Leonforte, che presumibilmente si svolgerà nel mese di agosto, la novità di quest’anno sarà una serata esclusiva riservata alle promesse in erba under 6, la mission di questo festival è proprio quella di dare l’opportunità ai talenti del territorio di far conoscere la loro arte al di fuori delle mura di città.